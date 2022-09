Reggio Emilia, due operai sospesi per aver mangiato scarti di mortadella: “Non abbiamo rubato nulla, avevamo solo fame” (Di giovedì 15 settembre 2022) “Chiedo solo di poter tornare a lavorare e di non essere punito per due fette di mortadella“. Due operai sono stati sospesi per aver preso e mangiato alcune fette del salume destinate allo scarto. L’episodio si è verificato a Reggio Emilia, in un’azienda del Gruppo Veronesi, cui sono riconducibili i gruppi Aia e Negroni. Uno dei due operai, intervistato dal Resto del Carlino, ha dichiarato: “abbiamo agito in buonafede, tutto alla luce del sole pur sapendo della presenza delle telecamere”. Dopo che sono spariti soldi e oggetti di valore dagli armadietti negli spogliatoi, l’azienda ha infatti deciso di installare alcune telecamere di sorveglianza che hanno ripreso i due operai mentre mangiavano “un pezzo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 15 settembre 2022) “Chiedodi poter tornare a lavorare e di non essere punito per due fette di“. Duesono statiperpreso ealcune fette del salume destinate allo scarto. L’episodio si è verificato a, in un’azienda del Gruppo Veronesi, cui sono riconducibili i gruppi Aia e Negroni. Uno dei due, intervistato dal Resto del Carlino, ha dichiarato: “agito in buonafede, tutto alla luce del sole pur sapendo della presenza delle telecamere”. Dopo che sono spariti soldi e oggetti di valore dagli armadietti negli spogliatoi, l’azienda ha infatti deciso di installare alcune telecamere di sorveglianza che hanno ripreso i duementre mangiavano “un pezzo ...

