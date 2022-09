Redbird: profitto da 600 milioni per la cessione del 40% di OneTeam (Di giovedì 15 settembre 2022) Importante operazione finanziaria all'orizzonte per i nuovi proprietari del Milan di Redbird. profitto da 600 milioni di euro. Leggi su pianetamilan (Di giovedì 15 settembre 2022) Importante operazione finanziaria all'orizzonte per i nuovi proprietari del Milan dida 600di euro.

PianetaMilan : #Redbird: profitto da 600 milioni per la cessione del 40% di OneTeam #acmilan #milan #sempremilan - Angelredblack1 : RT @MilanLiveIT: Capolavoro #RedBird! Il gruppo di #Cardinale ha venduto la sua quota in OneTeam: profitto di 600 milioni! ?????? https://t.… - leonzan75 : RT @CalcioFinanza: #RedBird vende la sua quota in #OneTeam. Profitto di 600 milioni e un ritorno del 500% sull'investimento - evivanco7 : RT @CalcioFinanza: #RedBird vende la sua quota in #OneTeam. Profitto di 600 milioni e un ritorno del 500% sull'investimento - tony62550278 : RT @CalcioFinanza: #RedBird vende la sua quota in #OneTeam. Profitto di 600 milioni e un ritorno del 500% sull'investimento -