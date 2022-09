Rangers-Napoli | vittoria storica per gli azzurri | il traguardo

Leggi su spazionapoli

(Di giovedì 15 settembre 2022) Prosegue il cammino delin Champions League e glicollezionano la secondain fila in questa edizione della coppa dalle “grandi orecchie“. I ragazzi di Spalletti sono dunque in testa al gruppo e possono guardare con ottimismo un girone che al momento dei sorteggi sembrava alla portata ma comunque insidioso. Oltre al Liverpool, finalista della scorsa edizione e tra le migliori squadre d’Europa, ildoveva affrontare l’Ajax e i Glasgow. I primi sono una squadra dalla grandissima tradizione europea che negli ultimi anni hanno sfornato talenti cristallini come De Jong e De Ligt, mentre gli scozzesi sono i finalisti della scorsa Europa League.’s players celebrate scoring the team’s first goal during the UEFA Champions League Group A football ...