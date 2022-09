Rampelli alla sinistra: “Il Pnrr non è un totem. Basta bugie, volerlo migliorare non significa uscire dalla Ue” (Di giovedì 15 settembre 2022) “Il Pnrr non è un totem e noi non siamo dogmatici. Voler migliorare i trattati europei non significa mettere in discussione la nostra appartenenza all’Ue”. Così Fabio Rampelli dai microfoni di Sky tg 24. Rampelli: il Pnrr non è un totem. Dobbiamo migliorarlo “Il Pnrr – continua a smentire la narrazione della sinistra sulla destra antieuropeista – è stato scritto prima della guerra, per affrontare la crisi legata alla pandemia. Ora bisogna convertirlo sull’emergenza energetica. La comunità europea nasce sull’approvvigionamento del carbone e dell’acciaio. Ma oggi si trova legata a Mosca mani e piedi, segno evidente di un fallimento al quale bisogna porre rimedio”. Fratelli d’Italia – aggiunge il ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 15 settembre 2022) “Ilnon è une noi non siamo dogmatici. Voleri trattati europei nonmettere in discussione la nostra appartenenza all’Ue”. Così Fabiodai microfoni di Sky tg 24.: ilnon è un. Dobbiamo migliorarlo “Il– continua a smentire la narrazione dellasulla destra antieuropeista – è stato scritto prima della guerra, per affrontare la crisi legatapandemia. Ora bisogna convertirlo sull’emergenza energetica. La comunità europea nasce sull’approvvigionamento del carbone e dell’acciaio. Ma oggi si trova legata a Mosca mani e piedi, segno evidente di un fallimento al quale bisogna porre rimedio”. Fratelli d’Italia – aggiunge il ...

