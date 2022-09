Raggirato da un truffatore firma contratto da 24mila euro per l’acquisto di viaggi

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 15 settembre 2022) Dalmine. Truffatori in azione a Dalmine e Levate. Lo denuncia Adiconsum Bergamo, alla quale si sono rivolti diversi cittadini che hanno subito un raggiro con la modalità porta a porta. Prima, il contatto telefonico che sempre più spesso avviene con la modalità del finto sondaggio e l’annuncio della vincita di un regalo o il rilascio di un voucher. Poi la visita a casa e la presentazione di un catalogo con la classica merce da porta a porta: vendita materassi, cuscini, pentole e buonio per sostenere il turismo, con ladi un pezzo di carta presentato come commissione che darebbe diritto a una serie di sconti o come un dépliant informativo. La seconda visita sarà quella che svela il trucco: il moduloto è in realtà unche impegna la “vittima” ad acquisti per diverse migliaia di ...