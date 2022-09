Questo non è «Valter Gresco», ma l’ex calciatore Vratislav Gresko (Di giovedì 15 settembre 2022) Il 15 settembre 2022 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione che chiedeva di verificare un tweet in cui si legge: «Valter Gresco a gennaio dichiarava “niente novax nel mio locale”: prima gli é fallito il locale e oggi si é spento per malore a soli 45 anni. #nessunacorrelazione». Il testo è accompagnato da una foto che mostra un uomo e alle sue spalle un locale vuoto. Si tratta di una notizia falsa. L’uomo ritratto in foto, infatti, non è «Valter Gresco», come sostenuto dal tweet oggetto della nostra analisi, ma si tratta di Vratislav Greško, ex calciatore slovacco, che ha fatto parte, tra le altre squadre, anche dell’Inter dal 2000 al 2002. Lo scatto originale è stato pubblicato dal Corriere della Sera e rappresenta Greško nel piccolo teatro che oggi gestisce con la ... Leggi su facta.news (Di giovedì 15 settembre 2022) Il 15 settembre 2022 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione che chiedeva di verificare un tweet in cui si legge: «a gennaio dichiarava “niente novax nel mio locale”: prima gli é fallito il locale e oggi si é spento per malore a soli 45 anni. #nessunacorrelazione». Il testo è accompagnato da una foto che mostra un uomo e alle sue spalle un locale vuoto. Si tratta di una notizia falsa. L’uomo ritratto in foto, infatti, non è «», come sostenuto dal tweet oggetto della nostra analisi, ma si tratta diGreško, exslovacco, che ha fatto parte, tra le altre squadre, anche dell’Inter dal 2000 al 2002. Lo scatto originale è stato pubblicato dal Corriere della Sera e rappresenta Greško nel piccolo teatro che oggi gestisce con la ...

