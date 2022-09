Questa foto di Vanessa Incontrada ha fatto scoppiare la bufera | la frase vergognosa

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 15 settembre 2022) Purtroppo è successo di nuovo.è stata presa di mira dagli haters, gli imbecilli del web. O, come direbbe Mentana, i “webeti”. Tutto è accaduto durante l'evento all'Arena di Verona, che ha condotto insieme a Carlo Conti. ”incinta?”, scrive qualcuno in Rete. Un attacco inutile per davvero. Secondo una parte del web sarebbe tutta colpa del vestito che ha scelto per la serata e che non avrebbe reso giustizia a. Non è la prima volta che lafinisce nel mirino dei “leoni da tastiera”, gente che non vede l'ora di attaccare senza motivo. "È brava, simpatica e bella, ma doveva scegliere un abito diverso", scrivono. E poi: "Col massimo rispetto e tatto ma chi cavolo è lo stilista di...