Quei concerti al parco imperdibili per Robert | il clochard che ama Bach

AGI - Il suo compositore preferito è "Johann Sebastian Bach, più di tutto gli piacciono i sei concerti brandeburghesi". Ma ama in generale tutta la musica classica. E durante l'estate, da giugno a settembre, non si è perso un concerto di quelli organizzati dall'associazione 'Musica nell'aria' di Lucia Martinelli, al parco Nord di Milano al Sun Strac, alle 6:45. Sì, proprio così all'alba. Lui è Robert, o almeno così si presenta, un senza fissa dimora, di origine tedesca, occhi chiari magnetici, barba lunga e incolta, addosso ha gli abiti di chi dorme in strada. A quanto dice, ha scelto di rinunciare "allo stress della sua vita in città, in Germania" ma non alla bellezza della musica, e quando può ne fa incetta. La sua storia la racconta all'AGI, Lucia Martinelli, un'ottima musicista dall'animo nobile che ha fatto della ...

