Quattro agenti indagati per la caduta del rom disabile dalla finestra (Di giovedì 15 settembre 2022) Nuovo colpo di scena nella vicenda che riguarda Hasib Omerovic, uomo disabile di 36 anni di etnia rom caduto dalla finestra della sua camera da letto a Roma. Come riferisce Il Messaggero Quattro agenti del commissariato Primavalle sono stati iscritti sul registro degli indagati. “Si tratta di un atto dovuto, necessario per fare gli accertamenti di rito e a garanzia degli stessi indagati” si legge sul quotidiano, che spiega come le accuse contestate dalla Procura di Roma, in base delle posizioni, sono di tentato omicidio e falso. La Procura sta cercando di far luce sulla caduta di 9 metri andata in scena a via Gerolamo Aleandro, anche perché gli agenti intervenuti non avevano un mandato di perquisizione. La ... Leggi su iltempo (Di giovedì 15 settembre 2022) Nuovo colpo di scena nella vicenda che riguarda Hasib Omerovic, uomodi 36 anni di etnia rom cadutodella sua camera da letto a Roma. Come riferisce Il Messaggerodel commissariato Primavalle sono stati iscritti sul registro degli. “Si tratta di un atto dovuto, necessario per fare gli accertamenti di rito e a garanzia degli stessi” si legge sul quotidiano, che spiega come le accuse contestateProcura di Roma, in base delle posizioni, sono di tentato omicidio e falso. La Procura sta cercando di far luce sulladi 9 metri andata in scena a via Gerolamo Aleandro, anche perché gliintervenuti non avevano un mandato di perquisizione. La ...

