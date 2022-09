Quali sono le zone migliori (e peggiori) d’Italia per la costruzione di centrali nucleari (Di giovedì 15 settembre 2022) Complici la crisi energetica e il caro bollette, quello del nucleare è diventato uno dei terreni su cui i partiti si stanno dando battaglia in vista del voto del 25 settembre. L’Unione europea, nel mese di luglio, ha inserito il gas e il nucleare nella lista degli investimenti «utili alla transizione» presenti nella tassonomia comunitaria, e da quel momento il dibattito (già aperto da diversi mesi) si è arricchito di dichiarazioni e proposte più o meno realistiche. L’Italia è l’unico membro del G7 a non utilizzare l’energia nucleare, che nel nostro Paese è stata sfruttata dal 1967 al 1990. Senza contare quelle in costruzione e non terminate, in Italia le centrali attive si trovavano a Latina, Sessa Aurunca (Caserta), Trino Vercellese (Vercelli) e Caorso (Piacenza). I partiti favorevoli al ritorno dell’energia nucleare ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 15 settembre 2022) Complici la crisi energetica e il caro bollette, quello del nucleare è diventato uno dei terreni su cui i partiti si stanno dando battaglia in vista del voto del 25 settembre. L’Unione europea, nel mese di luglio, ha inserito il gas e il nucleare nella lista degli investimenti «utili alla transizione» presenti nella tasmia comunitaria, e da quel momento il dibattito (già aperto da diversi mesi) si è arricchito di dichiarazioni e proposte più o meno realistiche. L’Italia è l’unico membro del G7 a non utilizzare l’energia nucleare, che nel nostro Paese è stata sfruttata dal 1967 al 1990. Senza contare quelle ine non terminate, in Italia leattive si trovavano a Latina, Sessa Aurunca (Caserta), Trino Vercellese (Vercelli) e Caorso (Piacenza). I partiti favorevoli al ritorno dell’energia nucleare ...

