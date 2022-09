Qual è il vero obiettivo dell’ultimo viaggio del Papa?

(Di giovedì 15 settembre 2022) La visita appena conclusa di Francesco rappresenta, per certi versi, la sintesi di un intero pontificato, i cui principi ed obiettivi richiedono ormai un’urgente attuazione. Quella in Kazakhstan ha assunto le caratteristiche di una canonica visita pastorale in un Paese, innestata però nell’evento eccezionale del Congresso dei Capi delle religioni mondiali e tradizionali. Le religioni L'articolo proviene da La Luce di Maria.

luca_passani : @signorelli82 @faffa42 Se 'quale è' è corretto, ne segue la correttezza di 'qual'è'. L'elisione è regola generale d… - logan_rude : RT @MisterW23625484: @myrtamerlino Il vero problema qual è? Poter scopare liberamente perchè il condom dà fastidio, la spirale costa, la pi… - CarloBianconi7 : RT @LoPsihologo: Ragazzi è uscito il primo episodio del podcast a cui partecipo. Vi ricordate qual è il mio personaggio vero? ?? Vi metto il… - MisterW23625484 : @myrtamerlino Il vero problema qual è? Poter scopare liberamente perchè il condom dà fastidio, la spirale costa, la… - CRISTINAMAZZA1 : RT @LoPsihologo: Ragazzi è uscito il primo episodio del podcast a cui partecipo. Vi ricordate qual è il mio personaggio vero? ?? Vi metto il… -

la Repubblica

Il ragazzo, stanco di essere etichettato come un debole, ha deciso di mostrare a tuttiè il suocarattere. Alla faccia di chi lo aveva preso in giro, il giovane Piccirillo è preso da uno ...... si è comportato in maniera molto sgradevole ed ha dimostrato che non hainteresse. C'è una ... I tifosi vogliono sapereè la linea, di chi è la responsabilità Posso capire Agnelli che sono ... "Qual è il vero volto di Meloni". I dubbi dell'Europa e i paletti su Pnrr e Recovery Nell'immediato pre-partita di Midtjylland - Lazio, Bergomi ha parlato anche dei tanti cambiamenti di formazioni per i quali ha optato Maurizio Sarri. Opinionista Sky Sport, ...