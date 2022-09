PSG, Neymar punge l’arbitro dopo l’ammonizione ricevuta in Champions League (Di giovedì 15 settembre 2022) L’attaccante del PSG, Neymar, ha criticato sui social il direttore di gara della gara contro il Maccabi Haifa, dopo l’ammonizione ricevuta in seguito alla sua rete. dopo il gol del 3-1 siglato dal brasiliano, infatti, il signor Daniel Siebert ha deciso di prendere il provvedimento disciplinare contro di lui, il quale ha commentato sui propri social: “Questa è una totale mancanza di rispetto per un atleta. Questo genere di cose non può accadere. Prendo il cartellino giallo semplicemente per non aver fatto nulla e continuo a subire falli dolorosi e danni”. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 15 settembre 2022) L’attaccante del PSG,, ha criticato sui social il direttore di gara della gara contro il Maccabi Haifa,in seguito alla sua rete.il gol del 3-1 siglato dal brasiliano, infatti, il signor Daniel Siebert ha deciso di prendere il provvedimento disciplinare contro di lui, il quale ha commentato sui propri social: “Questa è una totale mancanza di rispetto per un atleta. Questo genere di cose non può accadere. Prendo il cartellino giallo semplicemente per non aver fatto nulla e continuo a subire falli dolorosi e danni”. SportFace.

hadrien_grenier : ???? Compo PSG : Donnarumma - Danilo, Ramos, Kimpembe - Hakimi, Verratti, Vitinha, Bernat - Messi, Mbappé, Neymar #PSGSB29 - sportface2016 : #PSG, Neymar punge l’arbitro dopo l’ammonizione ricevuta in #ChampionsLeague - adom_tv : CL: Messi, Mbappe and Neymar score as PSG beats Maccabi Haifa 3-1 - fillamails : CL: Messi, Mbappe and Neymar score as PSG beats Maccabi Haifa 3-1 - sBinottoFC : @prenderelebola Con il psg aveva fatto una stagione super, e giocava esterno destro con neymar a sinistra e mbappe in mezzo -