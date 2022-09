Pronostici 7giornata Serie A | sfide delicate e big match | cosa accadrà?

(Di giovedì 15 settembre 2022) Termina con la settima giornata il primo ciclo di partite inA: spazio alla prima sosta per le nazionali, poi si riprenderà con un altro tour de force fino a novembre. Sarà un weekend di...

Leggi tutti i pronostici di Serie A SALERNITANA - LECCE, VENERDÌ ore 20.45 Dopo l'ottima ... MILAN - NAPOLI, DOMENICA 20.45 Il gran finale della giornata. A San Siro la sfida tra le squadre ... Pronostici 7^ giornata Serie A: sfide delicate e big match: cosa accadrà Roma-Atalanta e Milan-Napoli chiudono un weekend che parte da Salerno. Poi sfide salvezza e impegni delicati in trasferta per Inter e Juve ...Un classico del sud apre la settima giornata di campionato. Entrambe arrivano da un pareggio ricco di polemiche: i campani con la Juventus e i salentini contro il Monza. Quote e statistiche della gara ...