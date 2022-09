Primo Premio del Doppiaggio cantato Ernesto Brancucci: svelata la prima edizione (Di giovedì 15 settembre 2022) Si svolgerà in occasione del Musicfilm di Ferrara la prima edizione del Premio dedicato al Doppiaggio cantato intitolato a Ernesto Brancucci, celebre doppiatore e direttore di Doppiaggio. Si svolgerà in occasione del "Musicfilm - 6° Festival delle colonne sonore" di Ferrara (previsto dal 2 al 4 dicembre), la prima edizione del Premio dedicato al Doppiaggio cantato, unico in Emilia Romagna e in Italia, intitolato a Ernesto Brancucci - celebre doppiatore e direttore di Doppiaggio nato in Emilia-Romagna ( scomparso nel 2021), paroliere, direttore musicale, doppiatore, voce italiana, tra altri, di Pumbaa ne "Il Re Leone". ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 15 settembre 2022) Si svolgerà in occasione del Musicfilm di Ferrara ladeldedicato alintitolato a, celebre doppiatore e direttore di. Si svolgerà in occasione del "Musicfilm - 6° Festival delle colonne sonore" di Ferrara (previsto dal 2 al 4 dicembre), ladeldedicato al, unico in Emilia Romagna e in Italia, intitolato a- celebre doppiatore e direttore dinato in Emilia-Romagna ( scomparso nel 2021), paroliere, direttore musicale, doppiatore, voce italiana, tra altri, di Pumbaa ne "Il Re Leone". ...

archiviodiari : RT @DanieleSportapp: Primo appuntamento del 38° Premio Pieve Saverio Tutino - Cercatori di pace. #premiopieve #cercatoridipace #SaverioTut… - DanieleSportapp : Primo appuntamento del 38° Premio Pieve Saverio Tutino - Cercatori di pace. #premiopieve #cercatoridipace… - WeLoveJpop82 : vede protagonisti Atsushi Yanaka della Tokyo Ska Paradise Orchestra e l'attrice Minami. La canzone ha vinto il suo… - andreapox : RT @TeatroeCritica: Come ogni anno a settembre entriamo in fibrillazione per il premio #ReteCritica... ecco chi abbiamo segnalato quest'ann… - TeatroeCritica : Come ogni anno a settembre entriamo in fibrillazione per il premio #ReteCritica... ecco chi abbiamo segnalato quest… -