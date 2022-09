Pozzuoli: presso Gli Dei presentazione bando regionale per la formazione di 25 Guide Vulcanologiche (Di giovedì 15 settembre 2022) Ieri presso la sala conferenze dell’Hotel “Gli Dei” si è tenuta la presentazione del bando regionale per la formazione di 25 Guide Vulcanologiche. Si tratta di una figura professionale altamente qualificata riconosciuta dalla L. n. 6/1989 e dalla Regione Campania. Essa deve possedere adeguate competenze tecniche, scientifiche e culturali per operare nelle aree vulcaniche. Il Il Blog di Giò. Leggi su ilblogdigio (Di giovedì 15 settembre 2022) Ierila sala conferenze dell’Hotel “Gli Dei” si è tenuta ladelper ladi 25. Si tratta di una figura professionale altamente qualificata riconosciuta dalla L. n. 6/1989 e dalla Regione Campania. Essa deve possedere adeguate competenze tecniche, scientifiche e culturali per operare nelle aree vulcaniche. Il Il Blog di Giò.

