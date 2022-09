Pierluigi Diaco, brusco risveglio per il conduttore: l’amara notizia di queste ore (Di giovedì 15 settembre 2022) Bella Ma’, il nuovo reality condotto da Pierluigi Diaco, ha fatto registrare ascolti davvero deludenti nella prima puntata. Con l’arrivo del mese di settembre sono cominciate le nuove programmazioni sui vari canali e inevitabilmente non si può non buttare un occhio agli ascolti per capire come sono stati i debutti di alcune trasmissioni molto attese. Tra queste c’è anche Bella Ma’, il nuovo reality di Rai 2 condotto da Pierluigi Diaco che mette di fronte 20 concorrenti: dieci di loro fanno parte della generazione Z (18-25 anni), mentre altri dieci sono i cosiddetti boomer (55-90 anni). La sfida consiste in quiz di cultura generale ma anche sottoponendo i concorrenti alla realizzazione di contenuti tramite TikTok, Instagram e Facebook. I concorrenti della generazione Z sono Rosa ... Leggi su kronic (Di giovedì 15 settembre 2022) Bella Ma’, il nuovo reality condotto da, ha fatto registrare ascolti davvero deludenti nella prima puntata. Con l’arrivo del mese di settembre sono cominciate le nuove programmazioni sui vari canali e inevitabilmente non si può non buttare un occhio agli ascolti per capire come sono stati i debutti di alcune trasmissioni molto attese. Trac’è anche Bella Ma’, il nuovo reality di Rai 2 condotto dache mette di fronte 20 concorrenti: dieci di loro fanno parte della generazione Z (18-25 anni), mentre altri dieci sono i cosiddetti boomer (55-90 anni). La sfida consiste in quiz di cultura generale ma anche sottoponendo i concorrenti alla realizzazione di contenuti tramite TikTok, Instagram e Facebook. I concorrenti della generazione Z sono Rosa ...

