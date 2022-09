Perché l' ha fatto? | il video fa tremare la Juve | cosa si dicono Milik e Di Maria

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 15 settembre 2022) Unapaurosa e sfiduciata, un altro risultato negativo dopo il brutto (e polemico) pari con la Salernitana. Madama cade anche contro il Benfica, grazie a una prestazione deludente e a mosse di dubbia utilità operate da Massimiliano Allegri. Come la sostituzione trae Kean a 20' dalla fine, quando i portoghesi erano in vantaggio già per 2-1 e c'era il bisogno di recuperare. L'ex Marsiglia, in super forma — aveva trovato il gol del 3-2 domenica scorsa, prima che venisse annullato dal Var —, per il subentrato attaccante italiano che non ha mai convinto in questo inizio di campionato. Inevitabile, dunque, la contestazione tra i tifosi. Lo scambio di battute tra Dia fine gara Un sentimento che ha trovato riscontro anche in campo, tra gli stessi calciatori bianconeri. In particolare tra ...