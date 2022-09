Pensioni: soglia del pignoramento sale da 700 a 1.000 euro, lo prevede il Dl aiuti (Di giovedì 15 settembre 2022) sale a mille euro la soglia fino alla quale non è possibile il pignoramento della pensione, uno “scudo” superiore di ben 300 euro rispetto ai precedenti 700 L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di giovedì 15 settembre 2022)a millelafino alla quale non è possibile ildella pensione, uno “scudo” superiore di ben 300rispetto ai precedenti 700 L'articolo proviene da Firenze Post.

FirenzePost : Pensioni: soglia del pignoramento sale a 1.000 euro, lo prevede il Dl aiuti - ilDoge8 : RT @ilDoge8: @mariamacina 2/3 sono pensioni e inabili al lavoro 1/3 sono persone che lavorano e non arrivano alla soglia Istat Restano ci… - ilDoge8 : @mariamacina 2/3 sono pensioni e inabili al lavoro 1/3 sono persone che lavorano e non arrivano alla soglia Istat… - ilDoge8 : RT @ilDoge8: @GianniLilly @Gianpa89267191 2/3 sono pensioni e inabili al lavoro 1/3 la metà lavora e non raggiunge la soglia Istat I resta… - ilDoge8 : @GianniLilly @Gianpa89267191 2/3 sono pensioni e inabili al lavoro 1/3 la metà lavora e non raggiunge la soglia Ist… -