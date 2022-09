Pensioni anticipate 2023, Rizzetto: ‘uscita flessibile con decalage dai 62 anni o quota 41’ (Di giovedì 15 settembre 2022) In questi giorni si fa sempre più pressante il dialogo sulla riforma Pensioni anche sui social e molti politici utilizzano gli stessi per esprimere le proprie opinioni e/o annunciare i propri programmi elettoriali al fine anche di sondare le reazioni dei futuri elettori. Tra questi Walter Rizzetto, Fratelli d’Italia, che ha scritto un lungo post in cui ben chiarisce quali, a suo dire, sono le priorità del nostro Paese: ‘ ricambio generazionale e riforma del sistema Pensionistico’. Moltissimi i commenti che sono giunti sulla sua pagina facebook e che hanno evidenziato alcuni dubbi, relativamente soprattutto ad una sua affermazione: “uscita flessibile dal mercato del lavoro (con lieve decalage a partire dai 62 anni) o “quota 41” misure non simultanee ma progressivamente ... Leggi su pensionipertutti (Di giovedì 15 settembre 2022) In questi giorni si fa sempre più pressante il dialogo sulla riformaanche sui social e molti politici utilizzano gli stessi per esprimere le proprie opinioni e/o annunciare i propri programmi elettoriali al fine anche di sondare le reazioni dei futuri elettori. Tra questi Walter, Fratelli d’Italia, che ha scritto un lungo post in cui ben chiarisce quali, a suo dire, sono le priorità del nostro Paese: ‘ ricambio generazionale e riforma del sistemastico’. Moltissimi i commenti che sono giunti sulla sua pagina facebook e che hanno evidenziato alcuni dubbi, relativamente soprattutto ad una sua affermazione: “uscitadal mercato del lavoro (con lievea partire dai 62) o “41” misure non simultanee ma progressivamente ...

