Pedrizzi Ucid | “Peppa Pig ha avuto più spazio del Papa | il tema della famiglia è scomparso dalla campagna elettorale”

Leggi su italiasera

(Di giovedì 15 settembre 2022) “Il recente allarme lanciato daFrancesco sull’inverno demografico e il richiamo al “patriottismo” di chi ha il coraggio di fare figli, sembra essere passato quasi nel silenzio tra le forze politiche impegnate, in, su polemiche surreali e che non centrano il vero delicatoitaliana, come quelle sul cartoon diPig o sui presunti attacchi alla legge 194 sull’aborto. Nel monito del Santo Padre c’è la sintesi di un approccio culturale, più che religioso, di chi ritiene che nella vita sociale, economica e persino produttiva vada coltivata una visione incarnata a quei valori naturali, che danno solidità e futuro alla comunità nazionale italiana. Le risorse, consistenti e non le briciole di un irrilevante “assegno unico” ...