Paramount+: da oggi il debutto anche in Italia (Di giovedì 15 settembre 2022) Paramount+ debutta in Italia Italia oggi, di Claudio Plazzotta, pag. 18 oggi debutta in Italia il servizio in streaming a pagamento Paramount+, una app con tutto il meglio della library Paramount (tantissimi film, tra cui il nuovo Top Gun), prodotti originali, esclusive, i contenuti di Showtime, Comedy central, Mtv, Nickelodeon, Smithsonian channel, e molta produzione locale Italiana. Come spiega a Italiaoggi Alberto Carrozzo, vice president country manager Italy di Paramount, «il prezzo sarà di 79,90 euro all'anno odi 7,99 euro al mese. Ma chi sottoscriverà l'abbonamento dal 15 al 25 settembre potrà usufruire di una promozione a 4,99 euro al mese per 12 mesi. Dal 23 settembre, poi, Paramount+ sarà ...

