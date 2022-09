Paramount+ arriva in Italia con un’incredibile offerta lancio: 4,99€ per 12 mesi, abbonarsi è semplicissimo (Di giovedì 15 settembre 2022) Sbarca anche in Italia Paramount+, il servizio video streaming di Paramount che punta a ritagliarsi una fetta di mercato nostrano, offrendo più di 8.000 ore di intrattenimento. Paramount+, 15/9/2022 – Computermagazine.itScaricando l’app dedicata, disponibile sulle smart tv, nonché su smartphone, o attraverso il sito dedicato paramountplus.it, sarà possibile, previo abbonamento, godere dei film, delle serie tv, dei documentari e molto altro, offerto appunto da Paramount+. E per il lancio, chi si abbona entro il 25 settembre potrà ottenere il servizio di video streaming a soli 4.99 euro al mese per 12 mesi, invece che i canonici 7.99 al mese o 79.90 per un anno. In ogni caso, è previsto un periodo di prova gratuito di sette giorni dopo di che si potrà decidere se disdire il servizio o ... Leggi su computermagazine (Di giovedì 15 settembre 2022) Sbarca anche in, il servizio video streaming di Paramount che punta a ritagliarsi una fetta di mercato nostrano, offrendo più di 8.000 ore di intrattenimento., 15/9/2022 – Computermagazine.itScaricando l’app dedicata, disponibile sulle smart tv, nonché su smartphone, o attraverso il sito dedicato paramountplus.it, sarà possibile, previo abbonamento, godere dei film, delle serie tv, dei documentari e molto altro, offerto appunto da. E per il, chi si abbona entro il 25 settembre potrà ottenere il servizio di video streaming a soli 4.99 euro al mese per 12, invece che i canonici 7.99 al mese o 79.90 per un anno. In ogni caso, è previsto un periodo di prova gratuito di sette giorni dopo di che si potrà decidere se disdire il servizio o ...

