Papiro di Ismaele | una lettera inviata 2 700 anni fa

L'Autorita' israeliana per le antichita' rivela una nota diin ebraico antico estremamente rara risalente a 2700 anni fa, riportata a Gerusalemme dopo la ...che iniziano con "Invia a", ... Israele recupera un papiro ebraico di 2700 anni fa Il Papiro di Ismaele è un reperto di 2.700 anni fa con uno stile di scrittura paleografico. Tornato in Israele dal Montana.Israele è riuscito a recuperare un papiro di circa 2700 anni fa su cui compare un testo scritto in ebraico antico. Lo hanno riferito il ministero della cultura e la Autorità per le antichità. (ANSA) ...