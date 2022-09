Papa, ultimo giorno in Kazakistan: “Comunità cristiane siano scuole di sincerità” (Di giovedì 15 settembre 2022) (Adnkronos) – ultimo giorno di viaggio per il Papa in Kazakistan. Bergoglio, dopo aver celebrato la messa in privato e dopo l’incontro privato con i componenti della Compagnia di Gesù presenti in Kazakistan, nella Cattedrale della Madre del Perpetuo Soccorso – sede dell’Arcidiocesi di Maria Santissima in Astana – incontra i Vescovi, i Sacerdoti, i Diaconi, i Consacrati, i Seminaristi e gli Operatori Pastorali. Il Papa incoraggia la piccola Comunità cattolica in Kazakistan: “Il Vangelo dice che essere piccoli, poveri in spirito, è una beatitudine, la prima beatitudine, perché la piccolezza ci consegna umilmente alla potenza di Dio e ci porta a non fondare l’agire ecclesiale sulle nostre capacità. Questa è una grazia! Lo ripeto: c’è una grazia ... Leggi su italiasera (Di giovedì 15 settembre 2022) (Adnkronos) –di viaggio per ilin. Bergoglio, dopo aver celebrato la messa in privato e dopo l’incontro privato con i componenti della Compagnia di Gesù presenti in, nella Cattedrale della Madre del Perpetuo Soccorso – sede dell’Arcidiocesi di Maria Santissima in Astana – incontra i Vescovi, i Sacerdoti, i Diaconi, i Consacrati, i Seminaristi e gli Operatori Pastorali. Ilincoraggia la piccolacattolica in: “Il Vangelo dice che essere piccoli, poveri in spirito, è una beatitudine, la prima beatitudine, perché la piccolezza ci consegna umilmente alla potenza di Dio e ci porta a non fondare l’agire ecclesiale sulle nostre capacità. Questa è una grazia! Lo ripeto: c’è una grazia ...

