Papa in Kazakhstan | dopo pandemia ora follia della guerra

vaticannews_it : Il #Papa: Dio è pace e conduce sempre alla pace, mai alla #guerra. Impegniamoci a promuovere e rafforzare la necess… - vaticannews_it : Il #Papa: 'È venuta l’ora di destarsi dal fondamentalismo che inquina e corrode ogni credo...Ma è anche l’ora di la… - vaticannews_it : Il #Papa: Un’ultima sfida globale ci interpella: la custodia della #casa comune. Di fronte agli stravolgimenti clim… - ziolions4219 : RT @MaxMenichetti: #Kazakhstan ad accogliere il Papa alla Cattedrale Madre di Dio un’orchestra con la dombra Una famiglia con 18 bambini ad… - maxxsorrento : RT @vaticannews_it: Il #Papa: 'Non stanchiamoci di testimoniare il cuore della salvezza, la novità di Gesù, la novità che è Gesù! ' #Kazakh… -

...delle Conferenze del Palazzo dell'Indipendenza di Nur - Sultan in. Salutando e ringraziando i leader religiosi di circa cento delegazioni provenienti da 50 paesi di tutto il mondo, il...CosìFrancesco incontrando a Nur - Sultan invescovi, sacerdoti e diaconi, consacrati, seminaristi e operatori pastorali della Chiesa locale. Secondo il"essere piccoli ci ... Secondo giorno del viaggio di Papa Francesco in Kazakhstan Città del Vaticano, 15 set. (askanews) - 'Abbiamo camminato insieme. Grazie per esser venuti da diverse parti del mondo, portando qui la ..."La via del dialogo interreligioso è una via comune di pace e per la pace, e come tale è necessaria e senza ritorno". Ne è convinto il Papa, che nel suo ultimo discorso in Kazakhstan, pronunciato nel ...