Panico all’aeroporto di Milano | Belen chiede aiuto alla polizia

EdiTMMecchia : Questi organizzatori di una brillante evacuazione dall'Afghanistan. Ricordate come gruppi di persone in preda al pa… - s_nicola69 : @mariosalis Ha lasciato la città. Sono segnalati combattimenti all'aeroporto di Donetks. Ma lì le truppe russe sono… -

Voce di Napoli

Su un sentiero parallelo vicino'autostrada, come se ci ... un piccolo jet stava arrivando per un atterraggio su un... delle migrazioni di massa, delle pandemie globali, deldell'...Torniamo'album. "Il punto di partenza è il brano pop Rio . Ma ... ma ha presente Compton, a sud dell'Ecco, era la mia ... mi manda nel". Che cosa la spaventa di più dell'... Belen scatena il panico in aeroporto: "Una lite assurda, non lo fare", è intervenuta la polizia