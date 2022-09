Ostia | parcheggiatore abusivo chiede a un 12enne di abbassare il costume | molestato e palpeggiato nelle parti intime

(Di giovedì 15 settembre 2022). Con una scusa lo aveva condotto dietro un’auto parcheggiata nei dintorni, un ragazzino di soli 12 anni, inconsapevole di quello che gli aspettava da lì a qualche minuto. Dopo averlo rassicurato, ha abusato di lui: gli ha tirato già il costumino e ha iniziato a toccarlo. Il ragazzino,con disturbi della sfera emotiva, poi, ha raccontato tutta alla mamma e anche al babysitter che si trovavano al mare con lui in quel momento. Violenza sessuale su un: era affetto da disturbi emotivi Così l’uomo, un soggetto di origine africana che svolgeva la ”mansione” die che stazionava al quinto cancello di, è finito a processo con l’accusa di violenza sessuale aggravata ed è stato condannato ieri dal Tribunale di Roma a 8 anni e 4 mesi di reclusione. ...

