Ostia | la aspettano sotto casa per rubarle l’incasso della giornata | arrestati

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 15 settembre 2022)– I CarabinieriCompagnia di Romahanno dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazionecustodia cautelare in carcere, emessa dal Tribunale di Roma, su richiestalocale ProcuraRepubblica, a carico di un 50enne e un 58enne romani, già gravati da precedenti, indagati per il reato di tentata rapina aggravata in concorso, lesioni personali e ricettazione. Il provvedimento cautelare giunge all’esito di attività info-investigativa condotta mediante l’analisi di sistemi di videosorveglianza, escussioni testimoniali e controlli del territorio, che ha consentito di raccogliere gravi indizi di colpevolezza in ordine all’evento delittuoso commesso nel territorio dinel luglio scorso in danno di una signora, proprietaria di uno ...