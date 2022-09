LaVeritaWeb : Emmanuel Macron e Olaf Scholz già d’accordo in vista del vertice del 9 settembre, alla faccia del Trattato. E a «re… - globalistIT : - libellula58 : RT @angelo_falanga: ?????????? Gli USA dubitano dell'affidabilità di Olaf Scholz — Die Welt La dichiarazione del cancelliere tedesco sul rifiu… -

Globalist.it

Lo ha detto oggi a Potsdam il cancelliere tedesco, in occasione della consegna del premio M100 Media Award al popolo ucraino, rappresentato dall'attivista ed ex campione di boxe ...Ad intervenire è, il Cancelliere tedesco: "Questo conflitto non ha senso. Costa vite umane e deve essere risolto pacificamente, l'uno con l'altro, tra i due stati. Le prospettive di pace,... Olaf Scholz accusa Putin: “La Russia sta conducendo una guerra dell’informazione” Il presidentie cinese Xi Jinping e quello russo Vladimir Putin si sono incontrati a Samarcanda, in Uzbekistan, a margine del vertice dei Paesi della Sco. Zelensky fa sapere che il percorso verso la re ...Per risparmiare carburante, il governo tedesco ha varato un biglietto da 9 euro che in estate dava diritto a viaggiare su tutti i mezzi pubblici. Parigi vieta i voli interni di Air France se c’è un’al ...