Ok dell’Europarlamento al rapporto di condanna all’Ungheria Budapest risponde | «Un insulto al Paese»

(Di giovedì 15 settembre 2022) «Un»: così il ministro degli Esteri diPeter Szijjarto ha bollato la decisione del Parlamento europeo di approvare ilin cui l’Ungheria viene definita una «minaccia sistemica» ai valori fondanti dell’Ue e «un’autocrazia elettorale». La richiesta è quella di un intervento della Commissione e del Consiglio perché «finalmente attivino tutte le misure previste dall’articolo 7 dei trattati europei». Poche ore fa il Parlamento Europeo ha votato undi, in cui ilguidato da Viktor Orbàn viene definito una «minaccia sistemica» ai valori fondanti dell’Ue. Il documento è stato approvato a larga maggioranza, con 433 deputati a favore e 123 contrari. Tra questi ultimi ci sono anche Ecr e ...

