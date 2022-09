Nuovi vaccini | partenza flop Somministrate solo 126 dosi

(Di giovedì 15 settembre 2022) La campagna. Numeri risicati per il debutto del bivalente nei nostri hub. Mercoledì in tutto 364 le iniezioni eseguite e anche le prenotazioni non decollano.

RobertoBurioni : C'è moltissima confusione sui richiami da effettuare con i nuovi vaccini aggiornati a Omicron. Sarebbe opportuno ch… - CdT_Online : I preparati Pfizer contro le varianti saranno disponibili da fine settembre -

... è sempre prevista la distribuzione deiprodotti una volta approvati), con l'esito di dover smaltire alcune dosi non utilizzate. Inoltre, approvarepresentandoli come "aggiornati" crea ...Dalla variante Centaurus ai, dalle mascherine alle prossime ondate di influenza: ecco le istruzioni per affrontare gli effetti post - vacanze e ripartire proteggendosi dal Covid ma non solo. Ecco otto punti chiave. ...Il nuovo vaccino anti Covid, nella formulazione bivalente Original/Omicron BA.1, in provincia di Latina è stato già consegnato negli hub e sarà disponibile, a partire ...I vaccini aggiornati della Pfizer contro le varianti del Covid saranno disponibili da fine settembre in Israele dove si comincerà da subito l'immunizzazione dei cittadini. Lo ha annunciato il responsa ...