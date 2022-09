Nuove sanzioni Usa contro i funzionari russi

fattoquotidiano : Gli Stati Uniti valutano nuove sanzioni contro la Cina. E chiedono ai paesi europei di partecipare - emanuelegiusep3 : RT @Gianl1974: 1/3 ??Gli USA impongono nuove sanzioni a Kadyrov, funzionario russo coinvolto nella deportazione di bambini ucraini. Il Dipa… - rtl1025 : ???? Il dipartimento di Stato americano ha imposte nuove #sanzioni contro 'figure chiave e autorità russe nei territo… - carlo_masera : RT @Gianl1974: 1/3 ??Gli USA impongono nuove sanzioni a Kadyrov, funzionario russo coinvolto nella deportazione di bambini ucraini. Il Dipa… - warsteiner_SF : RT @Gianl1974: 1/3 ??Gli USA impongono nuove sanzioni a Kadyrov, funzionario russo coinvolto nella deportazione di bambini ucraini. Il Dipa… -

TGCOM

Le tensioni geopolitiche, economiche e commerciali associate al conflitto in Ucraina (, ...anche il capitale umano nell'adeguare le competenze alla forte accelerazione nell'utilizzo delle...Le tensioni geopolitiche, economiche e commerciali associate al conflitto in Ucraina (, ...anche il capitale umano nell'adeguare le competenze alla forte accelerazione nell'utilizzo delle... Blinken: nuove sanzioni contro società iraniane Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...La Casa Bianca esercita pressioni per persuadere il governo del presidente Maduro a sedere di nuovo al tavolo dei negoziati in Messico.