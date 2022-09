"Non c'è piena compatibilità delle lesioni con il suicidio". Il documento finale su David Rossi (Di giovedì 15 settembre 2022) La relazione della Commissione Parlamentare: "Una tempestiva azione di soccorso avrebbe potuto evitare la morte del precipitato" Leggi su ilgiornale (Di giovedì 15 settembre 2022) La relazione della Commissione Parlamentare: "Una tempestiva azione di soccorso avrebbe potuto evitare la morte del precipitato"

pdnetwork : “Non c’è onore più grande che potersi battere per le proprie idee, in piena e totale libertà. E non c’è onore più g… - ItalianNavy : “Fare equipaggio” non è solo un modo di dire. In mare, dal piccolo natante alla grande portaerei, bisogna andare i… - InnaSavitskaya3 : RT @MarinaGelashvi6: @di_mlf Impossibile non adorarlo! Per il suo talento, la più alta cultura interiore, l'amore per la musica, un fascino… - Biancanevermind : @Hankness_ Lascia fa che io dovevo pure bere un bicchiere d'acqua di nascosto in piena estate e senza condizionator… - Di_dear_forever : RT @MarinaGelashvi6: @di_mlf Impossibile non adorarlo! Per il suo talento, la più alta cultura interiore, l'amore per la musica, un fascino… -