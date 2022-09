Nomi che iniziano per O e loro significato (Di giovedì 15 settembre 2022) Non sono tantissimi i Nomi che iniziano con la lettera O che vengono usati nel nostro Paese, e in generale si può dire che non ce ne sia che possa essere considerato davvero popolare. Fra i Nomi della tradizione figura sicuramente Oreste, oggi però divenuto abbastanza raro, così come Orsola per le bambine; godono certamente di maggior successo Nomi stranieri come Oscar e Omar, il primo appartenente alla mitologia irlandese – dove è il figlio di Oisín e Niamh e il nipote di Fionn mac Cumhail – , il secondo derivante dall’arabo. Una discreta diffusione, per quanto riguarda i Nomi femminili, la ha anche Olivia, mentre meno popolare è il corrispettivo maschile Oliver. Ecco una piccola lista che potrebbe ispirarvi se state cercando un nome con la O da dare al vostro bebè. L'articolo proviene da ... Leggi su gravidanzaonline (Di giovedì 15 settembre 2022) Non sono tantissimi ichecon la lettera O che vengono usati nel nostro Paese, e in generale si può dire che non ce ne sia che possa essere considerato davvero popolare. Fra idella tradizione figura sicuramente Oreste, oggi però divenuto abbastanza raro, così come Orsola per le bambine; godono certamente di maggior successostranieri come Oscar e Omar, il primo appartenente alla mitologia irlandese – dove è il figlio di Oisín e Niamh e il nipote di Fionn mac Cumhail – , il secondo derivante dall’arabo. Una discreta diffusione, per quanto riguarda ifemminili, la ha anche Olivia, mentre meno popolare è il corrispettivo maschile Oliver. Ecco una piccola lista che potrebbe ispirarvi se state cercando un nome con la O da dare al vostro bebè. L'articolo proviene da ...

