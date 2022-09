Night-Man, la miniserie della parodia del film Nightmare (Di giovedì 15 settembre 2022) Night-Man, il nuovo lavoro inedito di Leo Ortolani, arriva con il primo capitolo giovedì 15 settembre per Panini Comics. La miniserie si svilupperà in 6 uscite totali distribuite a cadenza mensile in edicola, fumetteria e su Panini.it. Nel mondo dei sogni e degli incubi si sa, tutto è possibile, tranne viverci. L’amore è un altro sentimento poco contemplato e lo sa bene Night-Man, il signore indiscusso degli incubi. Da sempre il re della notte, che spaventa tutti coloro che giungono nel suo regno, non ha fatto i conti con Anna. Una storia che può apparentemente sembrare dolce e romantica, in una gara a far battere il cuore, una storia che pare un Harmony ma non lo è. In Night-Man, Ortolani si mette alla prova con la parodia del celebre film Nightmare – ... Leggi su lopinionista (Di giovedì 15 settembre 2022)-Man, il nuovo lavoro inedito di Leo Ortolani, arriva con il primo capitolo giovedì 15 settembre per Panini Comics. Lasi svilupperà in 6 uscite totali distribuite a cadenza mensile in edicola, fumetteria e su Panini.it. Nel mondo dei sogni e degli incubi si sa, tutto è possibile, tranne viverci. L’amore è un altro sentimento poco contemplato e lo sa bene-Man, il signore indiscusso degli incubi. Da sempre il renotte, che spaventa tutti coloro che giungono nel suo regno, non ha fatto i conti con Anna. Una storia che può apparentemente sembrare dolce e romantica, in una gara a far battere il cuore, una storia che pare un Harmony ma non lo è. In-Man, Ortolani si mette alla prova con ladel celebremare – ...

