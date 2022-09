Nicola Fratoianni al TPI Fest: “Il problema non è il reddito di cittadinanza, ma gli stipendi bassi” (Di giovedì 15 settembre 2022) “Il reddito va potenziato, ma slegato dalle politiche attive sul lavoro”: è quanto dichiarato dal segretario di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni al TPI Fest 2022, la Festa di The Post Internazionale, che per la prima volta si tiene proprio nel capoluogo dell’Emilia-Romagna, presso la Tettoia Nervi alla Bolognina, nella appena inaugurata Piazza Lucio Dalla. Sul caro energetico, Fratoianni, intervistato dal direttore di TPI Giulio Gambino e dal vicedirettore Luca Telese, commenta: “Questo aumento ha a che fare con quanto accade in Ucraina, ma il problema inizia già a settembre 2021 per i meccanismi legati alla finanza speculativa, che dovremmo mettere in discussione. Nei prossimi giorni centinaia di migliaia di aziende rischiano di chiudere e milioni di italiani non ... Leggi su tpi (Di giovedì 15 settembre 2022) “Ilva potenziato, ma slegato dalle politiche attive sul lavoro”: è quanto dichiarato dal segretario di Sinistra Italianaal TPI2022, laa di The Post Internazionale, che per la prima volta si tiene proprio nel capoluogo dell’Emilia-Romagna, presso la Tettoia Nervi alla Bolognina, nella appena inaugurata Piazza Lucio Dalla. Sul caro energetico,, intervistato dal direttore di TPI Giulio Gambino e dal vicedirettore Luca Telese, commenta: “Questo aumento ha a che fare con quanto accade in Ucraina, ma ilinizia già a settembre 2021 per i meccanismi legati alla finanza speculativa, che dovremmo mettere in discussione. Nei prossimi giorni centinaia di migliaia di aziende rischiano di chiudere e milioni di italiani non ...

