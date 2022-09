Neurologo Comi: "Studiamo come proteggere cervello da minacce" (Di giovedì 15 settembre 2022) Milano, 15 set. - "La mostra 'Preserving the Brain - Forum on neurodegenerative diseases' è una delle componenti fondamentali di 'Human Brains', il progetto di Fondazione Prada realizzato in ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 15 settembre 2022) Milano, 15 set. - "La mostra 'Preserving the Brain - Forum on neurodegenerative diseases' è una delle componenti fondamentali di 'Human Brains', il progetto di Fondazione Prada realizzato in ...

fisco24_info : Neurologo Comi: 'Studiamo come proteggere cervello da minacce': (Adnkronos) - Nuova fase del progetto 'Human Brains… - lifestyleblogit : Neurologo Comi: 'Studiamo come proteggere cervello da minacce' - - FGuardiella : Neurologo Comi: 'Studiamo come proteggere cervello da minacce' - italiaserait : Neurologo Comi: “Studiamo come proteggere cervello da minacce” -