Neurologo Comi | “Studiamo come proteggere cervello da minacce”

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 15 settembre 2022) (Adnkronos) – “La mostra ‘Preserving the Brain – Forum on neurodegenerative diseases’ è una delle componenti fondamentali di ‘Human Brains’, il progetto di Fondazione Prada realizzato in collaborazione con 13 tra i più importanti istituti e università di neuroscienze a livello internazionale. Con le precedenti fasi abbiamo voluto sottolineare il processo storico ed evolutivo che ha portato a raggiungere le attuali conoscenze sule sul suo funzionamento, mentre qui ci occupiamo dell’atto finale, ovvero diquesto organo dalle”. Lo ha spiegato Giancarloe presidente deltato scientifico di ‘Human Brains’, a margine della conferenza di presentazione alla stampa della mostra ‘Human Brains, Preserving the Brain – Forum on ...