Nettuno, il Comune cerca un Dirigente per l’area economica finanziaria (Di giovedì 15 settembre 2022) Nettuno – E’ stato pubblicato l’avviso per il conferimento di un incarico dirigenziale a tempo determinato ai sensi dell’art. 110, comma 1, del TUEL 267/2000 per la copertura della posizione di Dirigente Area II Economico finanziaria presso il Comune di Nettuno. Il termine per la presentazioni delle domande è fissato per il giorno 29/09/2022 alle ore 18. Al seguente link l’avviso completo e il modello di domandahttps://www.Comune.Nettuno.roma.it/archivio10 notizie 0 1962.html Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Nettunoilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 15 settembre 2022)– E’ stato pubblicato l’avviso per il conferimento di un incarico dirigenziale a tempo determinato ai sensi dell’art. 110, comma 1, del TUEL 267/2000 per la copertura della posizione diArea II Economicopresso ildi. Il termine per la presentazioni delle domande è fissato per il giorno 29/09/2022 alle ore 18. Al seguente link l’avviso completo e il modello di domandahttps://www..roma.it/archivio10 notizie 0 1962.html Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie diilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per ...

ilClandestinoTW : Il Comune di Nettuno cerca un Dirigente 110 per l’Area economica - CastellinoLuigi : RT @LaraAmmendola: Sciolto il Comune, a Nettuno arriva il Commissario Bruno Strati - LaraAmmendola : Sciolto il Comune, a Nettuno arriva il Commissario Bruno Strati - xchiarax2304 : RT @ikiorog: ADESSO SCRIVO AL COMUNE DI TRENTO SE PUÒ FARE UNA STATUA A DANIELE LAVIA PER METTERLA AL POSTO DELLA STATUA DEL NETTUNO IN PIA… - infoitestero : 11/9, il Comune di Nettuno depone una corona in memoria delle vittime -