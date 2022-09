Nasce un nuovo gruppo a Morcone: “Ripartiamo dal 2023 con la buona amministrazione” (Di giovedì 15 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoIn considerazione del totale e completo fallimento dell’attuale amministrazione comunale, dell’abbandono e del degrado in cui è stato condotto il nostro paese negli ultimi cinque anni, i sottoscritti cittadini, tutti residenti nel comune di Morcone, hanno in animo di formare un gruppo di persone dotate di grande volontà, spirito d’iniziativa, senso d’imprenditorialità, creatività, innovazione, capacità di pianificare e gestire progetti per raggiungere obiettivi, in grado di ridare al nostro paese un ruolo considerevole e di centralità nell’Alto Sannio. Invitano tutti coloro che vogliono partecipare a qualsiasi titolo, con idee, suggerimenti, proposte, a prendere contatto con i sottelencati nominativi, al fine di redigere insieme un programma di rinascita e di ripresa del Comune di ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 15 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoIn considerazione del totale e completo fallimento dell’attualecomunale, dell’abbandono e del degrado in cui è stato condotto il nostro paese negli ultimi cinque anni, i sottoscritti cittadini, tutti residenti nel comune di, hanno in animo di formare undi persone dotate di grande volontà, spirito d’iniziativa, senso d’imprenditorialità, creatività, innovazione, capacità di pianificare e gestire progetti per raggiungere obiettivi, in grado di ridare al nostro paese un ruolo considerevole e di centralità nell’Alto Sannio. Invitano tutti coloro che vogliono partecipare a qualsiasi titolo, con idee, suggerimenti, proposte, a prendere contatto con i sottelencati nominativi, al fine di redigere insieme un programma di rinascita e di ripresa del Comune di ...

