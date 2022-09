Napoli, Raspadori: “Bravi a rimanere in partita dopo qualche episodio negativo“ (Di giovedì 15 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto“È stata una bellissima vittoria in un’atmosfera bellissima. Siamo stati Bravi a rimanere in partita dopo qualche episodio negativo“. Così Giacomo Raspadori ai microfoni di Sport Mediaset al termine della vittoria del Napoli sul campo dei Rangers per 3-0 in Champions League. E spiega: “Non è facile reagire dopo due rigori sbagliati nella maniera in cui l’abbiamo fatto. Abbiamo avuto un ottimo inizio sia in campionato che in Champions, ma ora dobbiamo continuare a lavorare a testa bassa come abbiamo sempre fatto. Il reparto offensivo è di grande livello. Io cerco di prendere qualcosa ogni giorno dai miei compagni. Per arrivare ai risultati bisogna lavorare. Essere arrivato in un gruppo di ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 15 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto“È stata una bellissima vittoria in un’atmosfera bellissima. Siamo statiin“. Così Giacomoai microfoni di Sport Mediaset al termine della vittoria delsul campo dei Rangers per 3-0 in Champions League. E spiega: “Non è facile reagiredue rigori sbagliati nella maniera in cui l’abbiamo fatto. Abbiamo avuto un ottimo inizio sia in campionato che in Champions, ma ora dobbiamo continuare a lavorare a testa bassa come abbiamo sempre fatto. Il reparto offensivo è di grande livello. Io cerco di prendere qualcosa ogni giorno dai miei compagni. Per arrivare ai risultati bisogna lavorare. Essere arrivato in un gruppo di ...

SkySport : ?? RANGERS-NAPOLI 0-3 Risultato finale ? ? Rig. #Politano (67’) ?? #Raspadori (85’) ?? #Ndombélé (90’+1) ? ?? CHAMPIO… - Gazzetta_it : #Napoli da impazzire: 3-0 ai Rangers con due rigori sbagliati e primo posto nel girone - DAZN_IT : 10 settembre: primo gol in Serie A ? 14 settembre: primo gol in #UCL contro i Rangers ?? E il Napoli si gode Raspado… - alexlep90 : @MCaronni Il Napoli stasera ha fatto 41 tiri in porta con Simeone e Raspadori… 41!! Noi così non li facciamo in tut… - sscalcionapoli1 : Giordano: “Con tutto il rispetto per Mertens e Petagna, il Napoli ci ha guadagnato con Raspadori e Simeone”… -

Napoli, Raspadori: 'Che atmosfera, poteva intimorirci ma abbiamo vinto una gara importante' Calciomercato.com Raspadori: "È un momento bello per me" "Sono in un gruppo che ha tantissima qualità. Non era semplice venire a giocare con questa personalità all'Ibrox Stadium" "Sono contento del gol, merito della grande prestazione della squadra". Giacom ... Il Napoli non si ferma più: sbanca Glasgow con Politano, Raspadori, Ndombele Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ... "Sono in un gruppo che ha tantissima qualità. Non era semplice venire a giocare con questa personalità all'Ibrox Stadium" "Sono contento del gol, merito della grande prestazione della squadra". Giacom ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...