Napoli, Gazzetta: "Ibrox italiana per gli azzurri di Spalletti" (Di giovedì 15 settembre 2022) Napoli, Gazzetta- Come riporta la Gazzetta il Napoli con due delle tre reti in Scozia ha firmato anche la ripartenza italiana con Politano e Giacomo. "Storie parallele «Deve solo pensare a lavorare, divertirsi e a migliorare» ha detto Politano parlando di Raspadori al momento dell'arrivo di quest'ultimo in maglia azzurra. Del resto, la loro parabola è molto simile anche se il viaggio di Matteo da Sassuolo a Napoli è stato più lungo rispetto a quello di Giacomino. La maglia azzurra, però, era nel destino di entrambi soprattutto perché sulla panchina del Napoli c'è Spalletti che di Politano e Raspadori è il primo estimatore". "Lucianone è il tecnico con il quale Politano ha giocato di più. Largo a destra nel tridente dietro la punta, ...

