Nagorno-Karabakh, l’Azerbaigian vuol prendersi ciò che non è suo: la comunità internazionale parli (Di giovedì 15 settembre 2022) Il 13 settembre pochi minuti dopo mezzanotte l’Azerbaijan ha attaccato il territorio della Repubblica armena. Le unità delle forze armate azere hanno aperto fuoco intensivo verso le postazioni armene con l’uso di artiglieria, mortai e droni da combattimento. Da due giorni l’esercito armeno respinge gli attacchi delle truppe azere sotto l’incensante fuoco, ciononostante l’esercito armeno è riuscito ad avanzarsi per diversi chilometri nel territorio sovrano armeno. Come ha dichiarato il premier armeno Nikol Pashinyan l’Armenia ha già fatto appello alla Federazione Russa, alla Csto e al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Durante il colloquio telefonico con Pashinyan il presidente francese Emmanuel Macron ha detto che la Francia sottoporrà la situazione al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, di cui attualmente detiene la presidenza. Durante l’incontro con i Capi delle ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 15 settembre 2022) Il 13 settembre pochi minuti dopo mezzanotte l’Azerbaijan ha attaccato il territorio della Repubblica armena. Le unità delle forze armate azere hanno aperto fuoco intensivo verso le postazioni armene con l’uso di artiglieria, mortai e droni da combattimento. Da due giorni l’esercito armeno respinge gli attacchi delle truppe azere sotto l’incensante fuoco, ciononostante l’esercito armeno è riuscito ad avanzarsi per diversi chilometri nel territorio sovrano armeno. Come ha dichiarato il premier armeno Nikol Pashinyan l’Armenia ha già fatto appello alla Federazione Russa, alla Csto e al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Durante il colloquio telefonico con Pashinyan il presidente francese Emmanuel Macron ha detto che la Francia sottoporrà la situazione al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, di cui attualmente detiene la presidenza. Durante l’incontro con i Capi delle ...

gioperarch : Nagorno-Karabakh, l’Azerbaigian vuol prendersi ciò che non è suo: la comunità internazionale parli - ilfattoblog : Nagorno-Karabakh, l’Azerbaigian vuol prendersi ciò che non è suo: la comunità internazionale parli - anna_ursula : @decanistris @ilpresidenteh E che cavolo c'entra ? Tra l'altro la questione del nagorno karabakh è più complessa d… - albc_be : Ho preferito tacere prima di sbilanciarmi sulle tensioni che si stanno creando tra #Armenia e #Azerbaijan. A molti… - baratto_m : RT @IArtsakh: A #Stepanakert, capitale dell’#Artsakh (Nagorno Karabakh) popolo di nuovo in piazza a ribadire che la regione non farà mai pa… -