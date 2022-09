Nagorno-Karabakh, dopo due anni l’Azerbaijan riporta la guerra in Armenia. Il baluardo del cristianesimo sempre più solo (Di giovedì 15 settembre 2022) A due ani esatti dal conflitto in Nagorno-Karabakh, la regione separatista del Caucaso meridionale contesa da tre decenni da Armenia e Azerbaijan, si riaccende la tensione fra i due Paesi. Dalla notte di lunedì il confine sud-orientale è sotto attacco delle forze azere. Le autorità armene parlano di “un’aggressione militare su larga scala in diverse direzioni”, attraverso l’uso di artiglieria pesante, lanciarazzi e droni Bayraktar di fabbricazione turca. I bombardamenti si sarebbero concentrati sulle città armene di Goris, Jermuk, Vardenis, Kapan, Sotk e sui villaggi vicini, lasciando sul terreno almeno 49 soldati armeni e 50 azeri. In una nota diffusa dall’Ambasciata armena in Italia si legge di “un’aggressione non provocata e ingiustificata contro il territorio sovrano dell’Armenia, l’ennesima violazione da parte ... Leggi su api.follow (Di giovedì 15 settembre 2022) A due ani esatti dal conflitto in, la regione separatista del Caucaso meridionale contesa da tre decenni dae Azerbaijan, si riaccende la tensione fra i due Paesi. Dalla notte di lunedì il confine sud-orientale è sotto attacco delle forze azere. Le autorità armene parlano di “un’aggressione militare su larga scala in diverse direzioni”, attraverso l’uso di artiglieria pesante, lanciarazzi e droni Bayraktar di fabbricazione turca. I bombardamenti si sarebbero concentrati sulle città armene di Goris, Jermuk, Vardenis, Kapan, Sotk e sui villaggi vicini, lasciando sul terreno almeno 49 soldati armeni e 50 azeri. In una nota diffusa dall’Ambasciata armena in Italia si legge di “un’aggressione non provocata e ingiustificata contro il territorio sovrano dell’, l’ennesima violazione da parte ...

