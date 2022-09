Musica | omaggio a Rodolfo Zanni | il mistero del Mozart argentino

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 15 settembre 2022) (Adnkronos) – Serata – evento alla Casa Argentina di Roma, nella storica via Veneto. Domani in programma grandee cinema e dedicate al grande compositore, detto il, di origini italiane e misteriosamente scomparso all’età di 26 anni. Evento che cade esattamente lo stesso giorno, e alla stessa ora, dell’ultimo concerto che il musicista tenne al Teatro Colon di Buenos Aires, cento anni fa. Un gran concerto sinfonico diretto a soli 20 anni in onore del presidente della Repubblica Argentina Marcelo-Torcuato de Alvear con l’affascinante consorte Regina Pacini. Dopo questo trionfo qualcosa succede e l’artista tanto osannato viene allontanato, cancellato, ridotto all’anonimato. Muore in circostanze misteriose. Il suo corpo, prima sepolto in terra sconsacrata e poi ...