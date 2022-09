(Di giovedì 15 settembre 2022)arbitraledelvalido per la seconda giornata della Conference League 2022/23:delladeltra, valido per la seconda giornata della Conference League 2022/23. Dirige la sfida l’arbitro spagnolo Guillermo Cuadra Fernandez.DELBuona direzione di gara a Istanbul da parte del direttore di gara delle squadra arbitrale. Giuste le decisioni sul secondo gol dei turchi e sull’espulsione a Ikonè. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Calcio News 24

CLICCA QUI PER AGGIORNARE SintesiFiorentina 2 - 01 Via ...L'episodio arbitrale chiave del match valido per la seconda giornata della Conference League 2022/23:Fiorentina L'episodio chiave delladel match trae Fiorentina, valido per la seconda giornata della Conference League 2022/23. Dirige la sfida l'arbitro spagnolo ... Moviola Basaksehir Fiorentina: l’episodio chiave del match L’episodio arbitrale chiave del match valido per la seconda giornata della Conference League 2022/23: moviola Basaksehir Fiorentina L’episodio chiave della moviola del match tra Basaksehir e Fiorentin ...Allo Stadio Fatih Terim, Basaksehir e Fiorentina si sfidano per la seconda giornata di Conference League: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo Stadio Fatih Terim di Istanbul, la ...