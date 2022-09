Motomondiale: Marquez, 'ad Aragon per allenarmi, se avrò dolore mi fermerò' (Di giovedì 15 settembre 2022) Alcaniz, 15 set. - (Adnkronos) - "Sono felice di tornare qui in gara, dopo il Mugello non me lo aspettavo, ma il decorso dell'intervento è andato meglio del previsto e passo dopo passo eccomi qui". Lo dice Marc Marquez nel corso della conferenza stampa piloti in vista del Gp di Aragon dove il pilota della Honda farà il suo rientro in una gara del mondiale MotoGp dopo quasi 4 mesi. "Ho lavorato tanto, ho avuto sensazioni ottime dopo i test di Misano, analizzato il recupero del mio braccio e ho capito che c'era la possibilità di essere qui -aggiunge Marquez-. È molto importante per me essere in moto e allenarmi in sella e capire anche come va la Honda e farlo su una pista che conosci era un sogno che si è realizzato. Devo però capire da che base parto: l'osso è a posto, ma i muscoli lavorano da anni in modo differente e ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 15 settembre 2022) Alcaniz, 15 set. - (Adnkronos) - "Sono felice di tornare qui in gara, dopo il Mugello non me lo aspettavo, ma il decorso dell'intervento è andato meglio del previsto e passo dopo passo eccomi qui". Lo dice Marcnel corso della conferenza stampa piloti in vista del Gp didove il pilota della Honda farà il suo rientro in una gara del mondiale MotoGp dopo quasi 4 mesi. "Ho lavorato tanto, ho avuto sensazioni ottime dopo i test di Misano, analizzato il recupero del mio braccio e ho capito che c'era la possibilità di essere qui -aggiunge-. È molto importante per me essere in moto ein sella e capire anche come va la Honda e farlo su una pista che conosci era un sogno che si è realizzato. Devo però capire da che base parto: l'osso è a posto, ma i muscoli lavorano da anni in modo differente e ...

