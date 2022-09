MotoGP su TV8, GP Aragon 2022: orari gratis e in chiaro, programma dirette (Di giovedì 15 settembre 2022) Il Motomondiale si appresta ad affrontare la terza delle sue quattro tappe spagnole. Dopo aver corso a Jerez de la Frontera a maggio e al Montmelò a giugno, è ora giunto il momento di Alcañiz, dove da domani a domenica si disputerà il Gran Premio d’Aragona. Il teatro dell’evento sarà il rimarchevole complesso denominato MotorLand Aragon, edificato una quindicina di anni orsono ed entrato in calendario a partire dal 2010, diventandone subito un punto fermo proprio per la sua modernità e per il fatto di avere caratteristiche uniche. Per esempio si corre in altura e le temperature sono spesso più basse rispetto a quelle canoniche. D’altronde, anche la collocazione di settembre inoltrato favorisce tale dinamica. Non a caso, spesso e volentieri questa è la prima gara a tenersi in condizioni autunnali. In MotoGP il principale motivo ... Leggi su oasport (Di giovedì 15 settembre 2022) Il Motomondiale si appresta ad affrontare la terza delle sue quattro tappe spagnole. Dopo aver corso a Jerez de la Frontera a maggio e al Montmelò a giugno, è ora giunto il momento di Alcañiz, dove da domani a domenica si disputerà il Gran Premio d’a. Il teatro dell’evento sarà il rimarchevole complesso denominato MotorLand, edificato una quindicina di anni orsono ed entrato in calendario a partire dal 2010, diventandone subito un punto fermo proprio per la sua modernità e per il fatto di avere caratteristiche uniche. Per esempio si corre in altura e le temperature sono spesso più basse rispetto a quelle canoniche. D’altronde, anche la collocazione di settembre inoltrato favorisce tale dinamica. Non a caso, spesso e volentieri questa è la prima gara a tenersi in condizioni autunnali. Inil principale motivo ...

