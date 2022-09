MotoGP | il ritorno di Marquez ad Aragon | ' Podio? 1% di possibilità' - Sport - Motomondiale - quotidiano net

mpk64 : MotoGP - Marquez: 'Spero sia il ritorno definitivo, è l'ultima chance' - sportli26181512 : MotoGP, GP Aragon. Marc Marquez: 'Il mio obiettivo è riuscire a finire la gara': Marc Marquez è tornato dopo il qua… - motosprint : #MotoGP #AragonGP #Bagnaia ha detto la sua sul ritorno di #Marquez. Voi che ne pensate? - paoloigna1 : Ritorno con juicio. Non vale la pena rientrare un'altra volta di fretta e compromettere una nuova annata #Marquez - Motorsport_IT : #MotoGP | Marquez: 'Spero sia il ritorno definitivo, è l'ultima chance' #AragonGP -

Lo spagnolo rientra in gara in questo fine settimana: 'L'osso sta bene, ma muscolarmente sono molto lontano. Non avrò problemi a concludere il ...L'euforia delè visibile nel suo volto, illuminato da un sorriso che non si vedeva da tempo. Il GP di Aragon è in diretta domenica 18 settembre alle 14 su Sky Sporte in streaming su ...Lo spagnolo rientra in gara in questo fine settimana: "L'osso sta bene, ma muscolarmente sono molto lontano. Non avrò problemi a concludere il weekend" ...L'ambiente all'interno di Tech3 è tutt'altro che ottimale. La squadra rinnova la formazione per il 2023 dopo la partenza di Raúl Fernández e Remy Gardner. L'australiano ha inviato una provocazione agl ...