MotoGP, il ritorno di Marquez ad Aragon: 'Podio? 1% di possibilità' - Sport - Motomondiale - quotidiano.net (Di giovedì 15 settembre 2022) Lo spagnolo rientra in gara in questo fine settimana: 'L'osso sta bene, ma muscolarmente sono molto lontano. Non avrò problemi a concludere il ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 15 settembre 2022) Lo spagnolo rientra in gara in questo fine settimana: 'L'osso sta bene, ma muscolarmente sono molto lontano. Non avrò problemi a concludere il ...

D80Gir : #Dorna allo sbando e senza più idee... Ma poi come si fa a cambiare il format #MotoGP in corso d'opera così da una… - Delio92 : Passano in q2 #aprilia di #aleixespargaro e la #ducati di #zarco. Al ritorno alle corse, #marquez partirà 13°, il… - corsedimoto : VALENTINO ROSSI ha brevemente commentato il ritorno di Marc Marquez in MotoGP: il 43enne di Tavullia in pista a Val… - automotorinews : ?? Un GRADITISSIMO ritorno #17settembre #MotoGP #AragonGP - Tabbone_Danilo : Il ritorno di Marc Marquez Il ritorno del Fenoneno Credits: @avillafoto ?? #MotoGP #AragonGP -